Coronavirus, Orlando: "A Palermo sono stati 16 i morti durante l'emergenza"

I decessi per coronavirus a Palermo sono stati 16 mentre i contagi, attualmente, sono 27. In tutta la provincia invece, attualmente, sono 279 i contagiati (578 dall'inizio dell'emergenza), mentre 36 sono stati i morti in tutta la provincia in tre mesi. Lo ha riferito il sindaco Leoluca Orlando in conferenza stampa a palazzo delle Aquile duranta le presentazione di «Palermo è sicurezza. La città che cura e si cura», documento programmatico della giunta che diventa lo strumento per gli interventi di medio-lungo periodo dopo l’emergenza Covid-19.

«La fase 2 è il momento decisivo per non tornare alla 'fase 1' Grazie al sacrificio di tutti abbiamo costruito un patrimonio di sicurezza, nel mondo e in Italia, che è di tutti», ha detto il primo cittadino.

«Oggi è il tempo della resilienza - ha sottolineato Orlando - è il tempo di riassorbire il colpo e di riconfigurare la città. E' un progetto che si poggia sul cammino fatto in questi anni e che punta a coniugare innovazione tecnica e culturale, nel rispetto del diritto alla salute che è rispetto della persona».

Oltre 40 pagine per «riconfigurare una città» in cui «nessuno deve rimanere indietro», dove «sicurezza nel lavoro e nei diritti» anche perché «il Covid19 - dice Orlando - ha acuito una situazione occupazionale già molto critica che rischia di mettere a dura prova la tenuta sociale della città».

© Riproduzione riservata