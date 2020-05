La morte di Mario Biondo a Madrid, la rabbia dei familiari: "Da 7 anni aspetta giustizia"

«Mario aspetta giustizia e io non mi arrenderò mai», scrive in un commovente post su Facebook Emanuela Biondo, pubblicato a 7 anni dalla morte del fratello Mario, il cameraman palermitano ritrovato senza vita nel suo appartamento di Madrid il 30 maggio 2013.

Dopo 7 anni, il caso oggi sembra in una fase di stallo. In particolare pesa una richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura generale dopo l’esito della terza autopsia effettuata sulla salma, riesumata il 5 novembre 2018, che ha confermato l'ipotesi del suicidio. Una conclusione a cui la famiglia non ha mai creduto, che sostiene - al contrario - che il giovane sia stato ucciso e che per questo si è opposta all'archiviazione.

E a rallentare i tempi è subentrata anche l'emergenza Coronavirus: «A che punto siamo? Fermi come se fosse ancora fine febbraio - spiega la madre Santina Biondo -, l’emergenza Covid purtroppo ha bloccato tutto, giustizia compresa. Ci tocca aspettare che la macchina giudiziaria si rimetta in moto per darci le risposte che attendiamo».

