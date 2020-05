Coronavirus, controlli nel mercato di Borgo Nuovo: multe e sequestri

Controlli all'interno del mercato rionale di Borgo Nuovo di Palermo da parte della polizia municipale, mirate alla prevenzione e per il rispetto delle misure anticoronavirus.

Nel corso dei controllo gli agenti hanno multato (309 euro ciascuno) cinque venditori per mancata esibizione della regolare autorizzazione alla vendita. Una sesta persona è invece fuggita lasciando in strada alcune cassette di frutta e verdura che sono state poste sotti sequestro,

Inoltre, fuori dal mercato sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada: due persone sono state multate per il mancato utilizzo del casco protettivo a bordo del motociclo, un’altra è stata sanzionata come passeggero senza casco; sette sanzioni sono state elevate per soste irregolari, due per mancanza di assicurazione e due per circolazione contromano.

