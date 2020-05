Coronavirus a Corleone, positiva dopo 25 giorni di quarantena una donna rientrata dal Nord

C'è un nuovo caso di coronavirus a Corleone, in provincia di Palermo: ad averlo contratto è una donna rientrata da una regione del nord Italia e risultata positiva dopo 25 giorni di quarantena.

A raccontarlo è il sindaco Nicolò Nicolosi: "Si tratta di una persona che non ha alcun sintomo e che al termine della quarantena è stata sottoposta a tampone insieme con gli altri familiari risultati, invece, negativi". Il sindaco però tranquillizza i cittadini: "Nessun allarme. La signora è stata in quarantena, non ha circolato per la città e non ha incontrato nessuno. La positività è stata riscontrata alla fine della quarantena e ora dovrà stare in casa, con i familiari, per almeno altre due settimane in attesa di un nuovo tampone".

Primo tampone negativo, invece, per l'altra persona la cui positività era stata registrata circa due mesi fa: bisognerà attendere un secondo controllo prima di dichiarare la guarigione.

