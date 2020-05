Quattro nuovi parcheggi a Palermo, firmati i decreti di finanziamento

Via ai decreti di finanziamento dei progetti di quattro parcheggi a Palermo. Lo annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone. In sostanza si tratta di aree per il posteggio dove lasciare l'auto per poter prendere un altro mezzo come tram, metro o bus.

«Il governo Musumeci fa da motore propulsore di ben quattro infrastrutture che cambieranno la mobilità di Palermo. Sono stati ammessi a finanziamento i parcheggi di interscambio Francia, Don Bosco, Boiardo e De Gasperi, da realizzarsi in forza di un partenariato pubblico-privato dal valore complessivo di circa 120 milioni di euro, di cui quasi 50 milioni messi in campo dalla Regione siciliana», ha dichiarato.

I parcheggi, interrati o a raso, avranno una capienza di circa 1.600 posti. «Si tratta di quattro snodi intermodali che rientrano nel più ampio Piano parcheggi che il governo Musumeci sta attuando nelle Città metropolitane e nei comuni più popolosi della Sicilia, attraverso tempi rapidi nelle procedure. Stiamo consegnando alla collettività degli investimenti attesi da anni ma che erano rimasti come congelati. Riqualifichiamo le aree urbane e diamo ulteriore slancio alla mobilità sostenibile, creando quelle infrastrutture - conclude Falcone - che servono a spingere sempre più cittadini a scegliere i trasporti pubblici in luogo dell’auto privata».

© Riproduzione riservata