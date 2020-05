Visite ambulatoriali, a Palermo prenotazioni Cup ancora solo per casi urgenti o indifferibili

Le prenotazioni di visite allo sportello Cup dell’Asp di Palermo saranno ancora mantenute solo per le classi di priorità U (Urgenti) e B (indifferibili), eseguite come fatto finora. Lo fa sapere in una nota l'Azienda.

Per quanto riguarda le prestazioni con classe di priorità D (Differibili), l'assessorato ha previsto che vengano recuperate le prestazioni sospese nel periodo di vigenza dei provvedimenti restrittivi e quindi saranno riprogrammate e gradualmente riassorbite nelle attività ambulatoriali.

Stessa modalità per quanto riguarda le prestazioni con classe di priorità P (Programmabili), prenotate prima del lockdown. Sarà data priorità alle prestazioni a carico dei pazienti affetti da patologie croniche o malattie rare.

L'Asp Palermo fa sapere che nei prossimi giorni comunicherà la data di riapertura delle nuove prenotazioni con priorità D e P.

Per evitare assembramenti in Poliambulatori e PTA vengono mantenute tutte le procedure telematiche adottate per le quali non sarà possibile effettuarle recandosi fisicamente presso gli Uffici dell’ASP. Si tratta del cambio medico, anagrafe assistiti, esenzione ticket; richiesta presidi e ausili; assistenza domiciliare integrata; piani terapeutici.

