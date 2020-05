Al Foro Italico la preghiera di fine Ramadan, Orlando: "Grazie del vostro amore per Palermo"

Oggi ricorre la festa di Eid al-fitr, che segna la fine del mese sacro del Ramadan. La comunità islamica di Palermo si è incontrata per il tradizionale momento di preghiera nelle moschee e al Foro Italico, dove è stata predisposta l'accoglienza dei fedeli secondo le prescrizioni di sicurezza legate alla prevenzione del contagio.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha indirizzato un messaggio alla comunità musulmana: "Con la celebrazione di eid-al-fitr termina oggi il mese sacro del Ramadan. È un momento importante per tutta la comunità dei fedeli musulmani e quindi anche per la ricca e vitale comunità islamica di Palermo".

"E come sempre - aggiunge - un momento insieme di festa, riflessione e comunione anche se le misure di prevenzione del contagio hanno impedito a molti di noi di essere presenti. Ai tanti palermitani di fede musulmana rivolgo un sentito ringraziamento per aver confermato, anche in questo ultimo mese che è coinciso con il difficile periodo dell’emergenza, il loro forte legame con la città e la comunità tutta, il loro amore per Palermo; segno ancora una volta di quanto ogni singola tessera sia un componente essenziale del mosaico di Palermo e di come la nostra realtà sia unità perché riconosce tutti e ciascuno come suoi cittadini".

