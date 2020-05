Strage di Capaci, il Memorial Day alla caserma "Lungaro"

Anche quest'anno ricorre il Memorial Day, l'iniziativa organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia per ricordare tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità. Non solo uomini in divisa e servitori dello stato, ma anche giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno a favore della collettività.

Nelle scorse edizioni, assieme alle vittime delle stragi di Capaci e via D'amelio, sono stati ricordati Calogero Zucchetto, Don Pino Puglisi, Peppino Impastato, Pio La Torre, Libero Grassi e tanti altri.

"Quest'anno l'emergenza epidemiologica Covid-19 ci ha impedito di poter coinvolgere le scolaresche per sensibilizzare i più giovani al rispetto delle regole, delle leggi per una ottimale convivenza civile - si legge nella nota del sindacato -, ma non ha potuto impedire ad alcuni dirigenti sindacali del Sap di Palermo guidati dal segretario provinciale Massimo Nicolicchia insieme al segretario regionale Gaetano Maranzano, di ricordare il sacrificio di tutti coloro che hanno donato la propria vita per la difesa della giustizia e della legalità".

Alle 10,45, è stata deposta, alla presenza del cappellano della Polizia di Stato Padre Massimiliano Purpura e una piccola delegazione del sindacato autonomo di Polizia una corona d'alloro presso la lapide commemorativa dell'Ufficio Scorte della Caserma "Pietro Lungaro".

