Mascherine non a norma anche in due farmacie, sequestro a Palermo

Ben 2.205 mascherine del tipo FFP2 sono state sequestrate presso due farmacie palermitane dai Finanzieri del 2^ Nucleo Operativo Metropolitano. Erano poste in vendita in violazione delle norme riportate nel Codice del consumo.

Le Fiamme Gialle sono intervenute dopo le segnalazioni di privati cittadini al numero 117. In una farmacia sono state trovate 480 mascherine del tipo FFP2 poste in vendita in confezioni da 2; nella seconda 1.725 mascherine del tipo FFP2-KN95 poste in vendita in confezioni da 5.

Tutte le confezioni sono state sequestrate non erano in regola con le disposizioni contenute nel D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) che impone il "divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi articolo o confezione di prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e/o leggibili in lingua italiana tutte le informazioni destinate ai consumatori, quali ad esempio produttore, importatore e caratteristiche qualitative del prodotto".

I titolari delle due farmacie controllate sono stati segnalati alla locale Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa, che può variare da un minimo di 533 euro fino ad un massimo di 25.833 euro.

