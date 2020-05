Anziano muore nel reparto Covid ma non era contagiato, esposto alla procura di Sciacca

Un anziano di 89 anni, Vito Cacioppo, originario di Santa Margherita di Belice, è morto all'ospedale Cervello di Palermo nel reparto Covid senza essere positivo al virus. Per questo motivo è stato presentato un esposto alla procura di Sciacca.

Il 23 aprile l’uomo era arrivato in ambulanza al «Giovanni Paolo II» di Sciacca con una emorragia. Durante la Tac a cui era stato sottoposto gli era stata riscontrata un’infezione polmonare, e il successivo tampone aveva dato esito positivo al coronavirus, con conseguente suo trasferimento a Palermo. I congiunti dell’anziano denunciano però che l’esito di quell'accertamento in realtà sarebbe stato un «falso positivo».

A rivelarlo, stando all’esposto, sarebbero i risultati (tutti negativi) dei successivi tamponi che, a ripetizione, gli sono stati praticati al «Cervello», così come negativi sono risultati anche i definitivi test sierologici, eseguiti a lui e ai suoi familiari, che hanno rivelato come né l’anziano, né i suoi congiunti fossero mai stati contagiati dal coronavirus. La morte, dunque, sarebbe sopravvenuta per arresto cardiocircolatorio causato da sepsi. I familiari chiedono alla magistratura che si accertino eventuali responsabilità, e denunciano che il loro congiunto avrebbe dovuto essere curato come paziente no covid.

