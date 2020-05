Palermo, centinaia di giovani e poche mascherine alla Vucciria: la movida torna ai vecchi tempi

La Fase 2 di Palermo riaccende la movida e riporta i giovani nelle piazze, davanti ai locali. Alla Vucciria, ieri sera, si è tornati come ai vecchi tempi, prima della emergenza coronavirus. Come se nulla fosse successo in questi mesi, come se la paura del contagio fosse improvvisamente passata.

Si sono visti assembramenti di giovani e meno giovani, molti dei quali non a distanza di sicurezza e privi di mascherine protettive il cui utilizzo, in luoghi affollati è obbligatorio secondo l'ordinanza del presidente della Regione. Folla davanti ai locali e ai bar, presi d'assalto dopo il via libera alla riapertura.

Proprio qualche giorno fa il sindaco Leoluca Orlando, predicando cautela ai palermitani e illustrando le iniziative dell'amministrazione comunale in vista delle riaperture commerciali, aveva dichiarato che alle prime violazioni delle regole, sarebbe stato pronto a chiudere nuovamente tutto per non vanificare il lavoro fatto finora nel contrasto al virus.

