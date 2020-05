Ancora incendi in provincia di Palermo: fiamme da Castelbuono a Belmonte Mezzagno

Guardia forestale e vigili del fuoco in azione in provincia di Palermo per incendi boschivi e di macchia mediterranea: Castelbuono, Isnello, Belmonte Mezzagno e Monte Cuccio le zone interessate, secondo quanto riferiscono i pompieri. Squadre a terra e Canadair in azione a protezione dei centri abitati.

Le fiamme, spiega all’AGI Mario Mazzola, comandante della Guardia forestale di Castelbuono, sono divampate stamane, intorno a mezzogiorno, e hanno interessato per ore una vasta area, vicino all’Abbazia Sant'Anastasia. Sono andati a fuoco area boschiva, macchia mediterranea e parte di coltura agraria.

Circa 25 ettari. Fiamme insidiose alimentate dal vento di scirocco. La situazione, dice il comandante Mazzola, adesso è sotto controllo, con «l'incendio che è in bonifica». Sul posto hanno operato Guardia forestale, squadre dei vigili del fuoco e due canadair della Protezione civile. Indagini in corso per accertare la matrice delle fiamme di probabile origine dolosa.

