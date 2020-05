Isola delle Femmine, palestra aperta nonostante i divieti: multati in cinque

Si allenano in palestra nonostante il divieto di apertura ancora in vigore per il contenimento del coronavirus. La guardia di finanza ha multato cinque persone sorprese ad allenarsi in un centro di Isola delle Femmine. Tra di loro anche un personal trainer.

Inoltre al titolare della palestra è stata contestata la violazione del mancato rispetto dell’obbligo di chiusura dell’attività e la sospensione temporanea dell'attività per un periodo di 30 giorni.

