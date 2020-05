Chiede soldi per mettere "a posto" un incidente stradale, arrestato un finanziere a Palermo

La Guardia di Finanza ha arrestato un maresciallo del Corpo in forza al Gruppo di Palermo. Le indagini sono state avviate in seguito ad una denuncia presentata da un privato cittadino e raccolta dagli stessi finanzieri. L’indagato dovrà rispondere di indebita induzione a dare o promettere utilità.

Gli investigatori hanno accertato che l’arrestato, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria per un caso di truffa e frode assicurativa, avrebbe chiesto indebitamente alla vittima di un incidente stradale la somma di 1.000 euro in cambio di una favorevole definizione della vicenda. Il militare è stato bloccato subito dopo avere intascato la somma di denaro e condotto in carcere.

