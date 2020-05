Palermo, saranno abbattuti 5 alberi in viale Francia per i lavori del passante ferroviario

Cinque alberi verranno abbattuti in viale Francia a Palermo per permettere il completamento dei lavori del passante ferroviario. Al loro posto verrà realizzato un nuovo tratto viario di collegamento di circa 130 metri a due corsie per senso di marcia e due marciapiedi laterali in corrispondenza dell'incrocio tra viale Francia con la via Monti Iblei e l'innesto di piazzale Gaspare Ambrosini.

La zona inoltra vedrà la piantumazione di 265 tra essenze di basso e ad alto fusto, di melograno, oleandro, mirto, lentisco, ginestra e lagostroemia con relativo impianto di irrigazione e verrà dotata di una pubblica illuminazione oltre alla realizzazione di un percorso pedonale parallelo alla stessa via Monti Iblei con relativi elementi di arredo urbano.

"L'abbattimento di uno o più alberi - afferma l'assessore Sergio Marino - è sempre un fatto triste, ma in alcuni casi è necessario o per motivi di sicurezza o per poter completare importanti lavori pubblici. La nostra politica è quella di chiedere sempre, nel momento in cui autorizziamo gli abbattimenti, che siano realizzati interventi di compensazione quanto più possibile vicino il luogo originario, possibilmente realizzando aree fruibili dai cittadini".

© Riproduzione riservata