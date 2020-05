Palermo, nuovi sensi di marcia in centro: così cambierà il traffico da lunedì

Il 18 maggio sarà una data importante anche per il traffico a Palermo. A partire da lunedì, infatti, come ha reso noto la polizia municipale cambieranno i sensi di marcia di alcune vie del centro città.

In via Archimede, nel tratto compreso tra via La Lumia e via Carini viene istituito il senso unico di marcia, in direzione di via Carini. Senso unico anche in via Francesco Omodei, nel tratto compreso tra via Carini e via La Lumia. La sosta sarà in senso obliquo sul lato sinistro nel senso di marcia. Senso unico anche in direzione di via Ugo Bassi.

In via Enrico Albanese, si potrà marciare in un solo senso da via Raffaele a via Calvi, con sosta in senso obliquo sul lato sinistro e da via Castriota a via Calvi. In questo caso sosta in senso obliquo sul lato destro nel senso di marcia.

Senso unico in via Manin, da via Calvi a via Raffaele e da via Calvi a via Castriota, e in via Castriota da via Manin a via Albanese.

ECCO LA MAPPA

