Incidente a Palermo, vola con la sua auto da un cavalcavia in viale Regione: grave un uomo

Due incidenti a Palermo nel pomeriggio, con un uomo in prognosi riservata in ospedale. Un automobilista a bordo di una Fiat Punto di 76 anni si trova ricoverato in coma all’ospedale Villa Sofia, dopo essere precipitato in viale Regione Siciliana dalla bretella di viale Lazio, direzione viale Michelangelo. Lo hanno soccorso i sanitari del 118 che lo hanno rianimato. Le sue condizioni sono gravissime. I sanitari lo hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale dell’infortunistica, che indagano sull'incidente

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Palermo sono intervenuti per un incidente stradale in via Alcide De Gasperi, zona viale Strasburgo, che ha coinvolto un tir e diverse autovetture. Il grosso mezzo effettuando una curva al quadrivia il container che trasportava si è sganciato parzialmente andando a urtare nelle autovetture posteggiate. Sul posto un'Aps e l’autogrù del locale distaccamento cittadino Nord.

© Riproduzione riservata