Aperto di domenica nonostante i divieti, chiuso un negozio a Palermo

Aperto di domenica nonostante i divieti imposti dall'emergenza coronavirus: i finanzieri della Stazione Navale di Palermo hanno chiuso un negozio di oggettistica varia ed indumenti in Corso dei Mille.

In particolare, all'interno del negozio sono state trovate diverse persone intente acquistare articoli per la casa e per la persona. Le fiamme gialle hanno dunque contestato al titolare dell'attività la violazione del mancato rispetto dell’obbligo di chiusura dell’attività previsto per le giornate domenicali, per la quale è prevista una sanzione amministrativa che va da 400 a 800 euro nonché imposto la chiusura temporanea del negozio per un periodo massimo di 30 giorni.

