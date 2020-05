Uso dei social e cyber-bullismo, a Piana l'incontro "virtuale" con gli studenti

Questa mattina i carabinieri di Piana degli Albanesi hanno incontrato "virtualmente" in video-conferenza gli studenti della scuola media “Skanderberg”.

Il maresciallo Emanuele Vella, a comando della Stazione, ha trattato con 40 ragazzi i temi della sicurezza informatica, l’uso consapevole dei social e del fenomeno del cyber-bullismo, argomenti di grande attualità durante l’emergenza sanitaria che sta costringendo i più giovani rendendoli vulnerabili ai pericoli della rete.

I militari hanno messo in guardia i ragazzi sulla necessità di un uso consapevole del web e dei social e sui pericoli che possono insidiarsi nella rete. L’attività rientra nel progetto per la diffusione per la legalità nelle scuole promosso dal Comando Generale dell’Arma ed a cui i Carabinieri, anche quest’anno nonostante l’emergenza sanitaria in atto, non hanno voluto rinunciare, proponendo agli Istituti del territorio una modalità virtuale per lo svolgimento dell’attività a testimonianza dell’attenzione riservata ai più giovani.

"Una vicinanza che non può mancare anche in questa contingenza che vede i ragazzi tra i più colpiti a livello sociale dall’emergenza sanitaria in atto".

