Sorpreso a gettare mobili e materassi davanti ai cassonetti, denunciato a Palermo

Sorpreso a gettare mobili e altri ingombranti davanti ai cassonetti di via Papireto a Palermo. I vigili urbani del Nucleo per la tutela del decoro e la vivibilità urbana, hanno denunciato un uomo di 44 anni, G.E., per smaltimento illecito di rifiuti.

Gli agenti, in borghese e con auto civetta, hanno notato ieri in via Papireto due uomini che prelevavano dei mobili e dei sacchi da un furgoncino. In particolare si trattava di sfalci di potatura, reti, materassi e un divano.

Alla vista degli agenti, uno dei due uomini si è dato alla fuga, mentre G.E. ha dichiarato di aver effettuato degli “sbarazzi” in alcuni magazzini. L'uomo è stato segnalato all'Autorità giudiziaria.

Al controllo dei documenti è inoltre emerso che il mezzo, oltre a non essere autorizzato per il trasporto di rifiuti, non era assicurato e risultava già sottoposto a sequestro amministrativo.

Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all'identità del secondo uomo e sulla proprietà del mezzo.

© Riproduzione riservata