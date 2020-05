Palermo, scoperta una piantagione di marijuana in un cunicolo allo Zen 2

Una piantagione di marijuana, all’interno di un cunicolo sotto uno dei tanti padiglioni del quartiere “Zen 2”, è stata scoperta dai carabinieri della Stazione San Filippo Neri.

I militari hanno trovato, in via Agesia da Siracusa, una serra per la coltivazione “indoor” di marijuana con 125 piante alte circa mezzo metro. Nella piantagione c'era anche materiale fertilizzante, lampade alogene e impianti di condizionamento il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato dai tecnici Enel intervenuti sul posto.

La sostanza stupefacente e il materiale utilizzato per realizzare la serra sono stati sequestrati e sul luogo del ritrovamento è stata anche effettuata la campionatura per le successive analisi quantitative e qualitative a cura del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo di Palermo.

Adesso, attraverso le indagini, dovrà essere chiarito chi siano i responsabili che hanno realizzato e curato la piantagione.

