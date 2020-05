Palermo, 185mila euro nascosti in un camion: denunciate tre persone

Centottantacinquemila euro nascosti in un camion, tre persone sono state fermate a Brancaccio e denunciate dai carabinieri per riciclaggio. Si tratta di un 54enne calabrese, di Gioia Tauro, e due palermitani, di 52 e 21 anni, già noti alle forze dell'ordine.

L'operazione, condotta dai carabinieri di Brancaccio e dalla Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, è avvenuta in via Ambrosoli, dove in una piazzola di sosta i militari hanno notato tre persone che discutevano vicino a uno scooter parcheggiato accanto a un autoarticolato con le tendine abbassate e le portiere chiuse.

In relazione ai divieti attuali per l'emergenza coronavirus, i tre non hanno saputo dare una valida giustificazione ai carabinieri che hanno così fatto scattare la perquisizione del mezzo con il supporto del nucleo cinofili. All'interno del camion sono state trovate diverse buste contenenti banconote per un totale di circa 185.000 euro.

I tre non hanno inoltre dato indicazioni sull’origine dell’ingente somma di denaro che è stata quindi sequestrata. Sulla provenienza dei soldi sono in corso indagini.

