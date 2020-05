Nuovo caso di coronavirus a Capaci: è una ragazza rientrata dal nord

Nuovo caso di coronavirus a Capaci. Si tratta di una giovane ragazza proveniente dal Nord. A comunicarlo è il sindaco Pietro Puccio con un post su Facebook. "Si tratta di una giovane ragazza che, rientrata dalla Lombardia il 20 aprile scorso, si trovava già in autoisolamento domiciliare volontario - ha detto il primo cittadino -. Sottoposta al tampone obbligatorio di fine quarantena, come prevede ormai il protocollo sanitario di profilassi, poco fa si è avuta purtroppo la notizia che la ragazza è risultata positiva al coronavirus, per cui è entrata in isolamento domiciliare obbligatorio.”

Dunque la ragazza si trovava già in autoisolamento e non è stata in contatto con nessuno al di fuori del suo domicilio. Tuttavia la notizia fa allarmare e fa intuire che il Covid19 non è ancora sconfitto. A tal proposito il primo cittadino di Capaci esprime la sua vicinanza al paese e mette in guardia i suoi abitanti: “La notizia di questa nuova positività in paese, assieme a quella di altri due casi positivi di coronavirus nei paesi viciniori riscontrati pure oggi, ci riporta alla dura ed amara realtà – continua Puccio -. Purtroppo l’avevamo detto e ripetuto più volte, ed oggi lo ripetiamo ancora una volta, senza alcuna enfasi ma, se fosse possibile, con maggiore asprezza e ruvidità. Il coronavirus è ancora tra noi, è subdolo ed invisibile, ma non è stato ancora sconfitto.”

Infine il primo cittadino ha concluso il suo post invitando gli abitanti di Capaci a continuare a seguire le regole anticontagio e scrive: “Occorre mettere in pratica tutte le raccomandazioni. Distanziamento sociale tra le persone di almeno un metro, lavarsi spesso le mani ed in maniera approfondita, con l’uso di sostanze igienizzanti, uso di dispositivi personali di protezione ed evitare il più possibile assembramenti.”

