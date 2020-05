Primi sequestri di tonno rosso: oltre 350 chili scoperti in 2 furgoni a Bagheria

Ventidue esemplari di tonno rosso e uno di pesce spada, per un peso complessivo di oltre 350 chili, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Bagheria durante due distinti interventi.

I finanzieri hanno fermato due furgoni che circolavano nel centro cittadino e all'interno hanno trovato esemplari di "Thonnus Thynnus" di cui in questo periodo è contingentata la pesca. I conducenti dei veicoli non possedevano i documenti rilasciati dall’Autorità Marittima che ne certificano la tracciabilità nelle diverse fasi della filiera e il cui consumo, pertanto, risulta potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori.

Sono scattate sanzioni che, per il mancato rispetto della normativa sulla rintracciabilità dei prodotti alimentari, possono arrivare fino a 12 mila euro.

All'interno di uno dei due mezzi c'era anche un passeggero che, non avendo una valida motivazione per stare sui furgoni, è stato denunciato in violazione delle prescrizioni vigenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Tutto il pescato sequestrato, risultato idoneo al consumo umano a seguito di analisi da parte del personale dell’Asp, è stato devoluto a enti caritatevoli presenti sul territorio.

