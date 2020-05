Palermo, funerale "affollato" a Borgo Vecchio: al corteo più del limite imposto per il coronavirus

Funerale più affollato di quanto consentito in questo periodo di emergenza coronavirus questa mattina nel quartiere di Borgo Vecchio a Palermo. Alcune immagini mostrano una piccola folla, sicuramente superiore alle 15 persone, che accompagnano il feretro. Non solo dunque i parenti più cari a dare l'ultimo saluto ad una donna, evidentemente molto ben voluta in tutto il quartiere.

Il tutto si è svolto in piazza davanti a tantissimi residenti, alcuni dei quali hanno ripreso la scene con video e foto. I parenti e gli amici che hanno preso parte al corteo funebre dopo avere percorso un tratto a piedi sono saliti sulle auto in direzione del cimitero dei Rotoli per dare l’ultimo saluto alla defunta.

© Riproduzione riservata