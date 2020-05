Riaprono giardini e cimiteri a Palermo, è boom di prenotazioni

Parchi, giardini e cimiteri riaperti questa mattina a Palermo e ieri, giorno in cui potevano essere prenotati gli ingressi, si è registrato un vero boom sul portale del Comune. I posti, così come riporta Alessandra Turrisi in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, si sono esauriti in poche ore.

Per andare alla villa o ai giardini con almeno un bambino o con una persona con disabilità, superati alcuni intoppi informatici, i posti sembrano sufficienti. Così non è per i cimiteri, aperti solo in alcune fasce orarie mattutine: il numero di ingressi autorizzati per i familiari sembra insufficiente, a giudicare dalla velocità con cui si sono esaurite le prenotazioni per il primo giorno.

I giardini comunali presenti in città, in base alla turnazione stabilita dal Comune in quattro fasce orarie, offrono da oggi circa 1.450 posti per ciascun turno, 5.800 in totale, oltre a quelli garantiti dal Parco della salute al Foro Italico. Le prenotazioni "oggi per domani" si effettuano collegandosi al link https://servizionline.comune.palermo.it. Chi compila il modulo deve fornire generalità e codice fiscale e può prenotare per un massimo di cinque persone.

