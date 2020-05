La "Fase 1" a Palermo dei vigili urbani, 355 multe e autocertificazioni da verificare

I controlli effettuati a Palermo dalla polizia municipale nell’ambito dell’emergenza coronavirus, a partire dal 20 marzo e fino alla conclusione della cosiddetta fase 1, sono stati 10.326. Venti le pattuglie giornaliere operanti nel territorio, insieme a quelle delle altre forze di polizia.

Le persone controllate sono state 9.641, di cui 355 sanzionate per essere uscite senza un giustificato motivo. Dieci persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per false dichiarazioni. Sono in corso le verifiche sulle autodichiarazioni rilasciate dalle persone controllate. Per quanto riguarda le attività commerciali, le pattuglie hanno effettuato 257 controlli e per 9 esercizi commerciali è stata disposta la chiusura coatta.

