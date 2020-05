Riaprono ville e giardini: a Palermo si prepara il sistema di prenotazione, resta chiuso il parco Uditore

Le operazioni di sanificazione da parte degli operatori della Rap a Palermo in ville e giardini pubblici sono il preludio alla riapertura. Da lunedì via libera agli ingressi, che però, come disposto dall'ultimo Dpcm, dovranno essere contingentati e sicuri.

A Palermo non è ancora pronto, ma si attende l'attivazione nelle prossime ore, il sistema di prenotazione che permetterà alle famiglie con bambini e ai cittadini con disabilità di scegliere in quale area verde recarsi.

Gli ingressi saranno infatti limitati sia negli orari che nel numero delle persone: lo si potrà fare tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, con la modalità di prenotazione "oggi per domani". Come ha specificato il Comune di Palermo in una nota, sono considerate adulte le persone oltre i sedici anni di età, mentre per le persone con disabilità non esiste alcuna limitazione di età. Le fasce orarie consentite sono dalle 9 alle 10,30, dalle 11.00 alle 13, dalle 14.00 alle 15,30 e dalle 16.00 alle 18.00.

Ogni prenotazione potrà essere fatta per un numero massimo di 5 persone, non più di due adulti. Sarà sempre obbligatoria la presenza di almeno un bambino o una bambina (o adolescenti fino a 16 anni di età) nel gruppo, tranne che per le prenotazioni in cui siano presenti persone con disabilità. E c'è un altro limite: ogni gruppo o famiglia potrà fare al massimo due prenotazioni a settimana.

A Palermo riaprono lunedì le ville e i giardini pubblici ad eccezione del Parco Uditore di piazzale Einstein che invece sarà di nuovo fruibile a partire dal 18 maggio.

Nel dettaglio, riaprono:

Villa Giulia: via Lincoln;

Villa Garibaldi: Piazza Marina;

Villa Bennici: via Bennici;

Giardino Pitrè: via Pitrè;

Giardino della Zisa: via Guglielmo il Buono;

Centro Diurno Borgo Nuovo: piazza S. Cristina;

Villa Benvenuto Cellini: piazza Benvenuto Cellini;

Villa Niscemi: piazza Niscemi;

Villa del Carabinieri: tra Palazzina Cinese e villa Niscemi;

Villa Trabia: via Salinas;

Giardino Inglese: via Libertà;

Roseto/Giardino Rosa Balistreri: via Brigata Verona.

