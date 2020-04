Ingressi su prenotazione nei cimiteri, pronto il piano a Palermo

Ingressi contingentati e su prenotazione nei tre cimiteri comunali di Palermo, ossia Rotoli, Cappuccini e Santa Maria di Gesù. Il Comune ha iniziato a lavorare su un piano cimiteri che consentità di fare visita ai propri defunti, seguendo però tutte le necessarie misure anti-contagio, come gli ingressi controllati, la distanza di sicurezza e l'obbligo di indossare la mascherina. Per dare il via però si attende l'ok del governo nazionale, che nel nuovo decreto sulla «Fase 2» che avrà inizio il 4 maggio non ha indicato regole e norme sanitarie per consentire l'accesso ai cimiteri.

Come spiega Patrizia Abbate sul Giornale di Sicilia, nei prossimi giorni sarà attivato sul sito del Comune un sistema di prenotazione per i tre cimiteri gestiti dall'amministrazione. Quando sarà consentito, l'accesso verrà organizzato in tre fasce orarie: dalle 8 alle 10, dalle 10 alle 12 e dalle 12 alle 14. Per ciascun turno potranno accedere 150 persone ai Rotoli, 40 a Santa Maria di Gesù e 10 ai Cappuccini.

