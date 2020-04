Il centro di Palermo ai tempi del coronavirus: è allarme tra buio nelle vie, furti e danneggiamenti

In quei continui cambiamenti che la pandemia di coronavirus impone a tutti, succede che anche luoghi considerati sicuri, quasi intoccabili, in una città come Palermo improvvisamente perdano non solo le sicurezze ma anche la sicurezza, in senso stretto.

E così arrivano segnalazioni, sui social e nelle chat, di madri che in piena notte son svegliate da rumori di martelletti e strumenti da scasso di ladri che tentano di rubare macchine e scooter, o quantomeno prendere qualcosa, dei pezzi per ricambi e così via.

Via Villareale, piazza Sant'Oliva, via Principe di Villafranca, via Paolo Paternostro, via Garzilli e altre ancora: posti (quasi) intoccabili solitamente che ai tempi dell'epidemia si scoprono, all'improvviso, facile bersaglio di soggetti che, a parte non rispettare nessun tipo di quarantena, vanno in giro di notte a cercare di racimolare qualcosa.

Segno questo, probabile, che la crisi economica ha impattato a Palermo più forte, molto più forte, del virus stesso. Molti cittadini vedono le loro auto e le loro moto, letteralmente vandalizzate, e non solo: a volte non ci sono nemmeno più. In molti casi non denunciano nemmeno. "L'altra volta sono sceso ad accendere l'auto e ho visto che erano spariti degli oggetti - dice un residente di piazza Sant'Oliva -. Sicuramente non li avevo presi io, dato che per ora la macchina non la uso, dunque erano stati rubati. Inutile però fare denuncia. Certamente ci vorrebbero più controlli ma il momento è quello che è". In realtà le pattuglie ci sono, in centro, ma ovviamente non possono essere sempre presenti.

Questa notte tentativo di furto di uno scooter in via Villareale: il ladro non è riuscito a rubare il due ruote, che però è stato devastato. Una strada a due passi (letteralmente) da via Ruggero Settimo ma al buio spesso e volentieri: una circostanza che, abbinata alle strade deserte, diventa occasione ghiotta per ladruncoli vari.

L'Amg sottolinea che "in via Villareale l'impianto di illuminazione è in funzione a punti luce alternati, a causa del guasto di uno dei circuiti di alimentazione (circuito Paternostro-Amendola1 alimentato da cabina Marmi). E' già stato effettuato un primo intervento tampone di riparazione, con attività effettuate tra via Paternostro e piazza Sant'Oliva, ed è in programmazione un ulteriore intervento per il ripristino complessivo del circuito e l'eliminazione del guasto, compatibilmente con le attività urgenti in corso e l'attuale situazione emergenziale. L'impianto di via Villareale comunque stasera, durante le attività di verifica serali, sarà controllato dagli operatori di Amg Energia".

