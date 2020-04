Una coppia del Nord arriva a Ustica in barca a vela, multati due veneziani

Avevano deciso di fare un viaggio in barca a vela, nonostante i divieti imposti dalle norme anti-coronavirus e trasgredendo anche le norme di navigazione. Protagonista una coppia di veneziani, approdata venerdì pomeriggio a Ustica ma i due erano convinti di essere arrivati a Lampedusa.

La storia, che ha dell'incredibile, si è conclusa al momento con un verbale dei carabinieri e il sequestro dell'imbarcazione.

A raccontarla, sulle pagine del Giornale di Sicilia in edicola, un articolo di Leopoldo Gargano. In un periodo di emergenza attuale, in cui il traffico da diporto è praticamente azzerato, l'arrivo della barca in banchina al porto di Ustica crea un certo allarme. Immediato l'intervento di carabinieri e guardia costiera. Alle forze dell'ordine i due, lui quarantenne lei 27 anni, raccontano di essere partiti in barca lo scorso gennaio (quindi a emergenza non ancora iniziata) verso il Sud senza una meta precisa. A epidemia scoppiata, i due non sarebbero più potuti rientrare al Nord. Una versione della storia, quella fornita dalla coppia, ancora tutta da verificare.

Intanto ai due è stato imposto l'obbligo della quarantena in una struttura messa a disposizione dalle autorità sanitarie che sottoporranno i due anche ai tamponi.

La notizia completa sul Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE