Palermo, lite in strada per la carta del reddito di cittadinanza: feriti marito e moglie

Si separano ai tempi del coronavirus ma litigano per il reddito di cittadinanza. Marito e moglie hanno dato vita ad una lite in strada a Palermo dopo che lui, a seguito della separazione, tornato dalla madre ha portato via con sé la carta del reddito di cittadinanza.

La donna, rimasta senza soldi, insieme ad un'amica si è recata dal marito per ottenerne la restituzione. Ma ne è scaturita una rissa con tre feriti, ossia la coppia e la madre di lui. Il fatto è avvenuto tra la via Veneziano e la via Florio dove sono intervenute altre persone per sedare la lite.

Nel parapiglia sono stati danneggiati anche un motorino e un’auto, di proprietà dei due. Le due donne sono state portate ai pronto soccorsi del Policlinico e dell’Ingrassia, l’uomo è stato medicato dai sanitari del 118.

