Malore e coronavirus, due siciliani di Trappeto morti negli Usa

Due lutti hanno scosso Trappeto, comune in provincia di Palermo. Un pescatore è morto al largo del porto di Gloucester, nel Massachusetts, dove oramai si era trasferito con la famiglia da tanti anni. Come scrive Michele Giuliano sul Giornale di Sicilia in edicola, Nicola Vitale, 49 anni, è stato trovato in fin di vita accanto al suo peschereccio con cui stava facendo ritorno in porto. Inutili però i soccorsi. Ipotizzabile che sia potuto cadere in acqua privo di sensi perché colto da un malore.

Altro episodio ha coinvolto invece Vince Militello di 57 anni, che viveva con la famiglia ad Arlington, non molto distante da Boston. Il cuore della donna ha smesso di battere a causa di complicazioni causate dal coronavirus che aveva contratto pochi giorni prima.

