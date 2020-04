Chiama il numero di emergenza, minaccia una strage e scappa: fermato a Palermo

La polizia di Stato lunedì ha bloccato a Palermo un uomo di 52 anni che aveva telefonato a un numero di emergenza a Milano minacciando di fare una strage. «Prima ammazzo tutti e poi mi suicido. Ho un fucile».

In pochi minuti il B&B dove alloggiava, a Palermo, è stato circondato dai reparti speciali della polizia che poi hanno fatto irruzione nella stanza, dove non c'era nessuno. Dalla sala operativa è stata diramata una nota radio e le ricerche sono state estese a tutta la zona.

Un uomo corrispondente alle descrizioni fornite dalla centrale è stato individuato e fermato in via Roma, nei pressi di piazza San Domenico. L’uomo era arrivato in città mesi prima, da Roma, ed è stato sottoposto ad accertamenti in vista di un possibile Trattamento sanitario obbligatorio (Tso).

