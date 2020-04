Partinico, sorpreso a spacciare tenta la fuga: arrestato giovane pusher

Trovato a spacciare droga in pieno centro a Partinico. Un giovane pusher, M.L. 20 anni, è stato bloccato dalla polizia del Commissariato locale e arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Il 20enne è stato sorpreso mentre vendeva dosi di marijuana in piazza Poetessa Bonura. Alla vista degli agenti il pusher ha tentato la fuga tra le vie del centro, a cui è seguito un breve inseguimento che si è concluso nella vicina via Garofalo, dove è stato bloccato. Nella corsa, il giovane ha provato anche a disfarsi di un involucro contenente 10 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione, recuperati e sequestrati.

Attraverso perquisizione personale, inoltre è stato trovata indosso al giovane la somma di 50 euro ritenuta provento dello spaccio. Manette ai polsi dunque per il pusher 20enne sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. A suo carico inoltre sono state anche elevate le sanzioni amministrative previste per la violazione delle misure disposte dal Governo per il contenimento dell’emergenza coronavirus.

© Riproduzione riservata