Tentato furto in gioielleria a Palermo, quattro giovani individuati e fermati

Quattro fermi per un tentativo di furto in una gioielleria a piazza Don Bosco, a Palermo, nella notte tra venerdì e sabato. Un colpo non riuscito per via del troppo rumore, tra fiamma ossidrica e martelletti vari, che hanno svegliato i residenti, pronti a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto la polizia di Stato che tempestivamente ha predisposto un efficace piano di intervento: mentre una pattuglia del commissariato “S.Lorenzo” avrebbe raggiunto la gioielleria ed assunto importanti informazioni sul tentativo di furto, altre volanti avrebbero capillarmente presidiato quella zona della città, delimitandone le possibili vie di fuga dei ladri, dalla via Libertà al viale del Fante.

Alcuni equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno poi individuati i fuggitivi in via Brigata Verona: si trattava di quattro giovani residenti in quartieri popolari cittadini, tre 19enni ed un 17enne, due dei quali con precedenti di polizia.

Il sospetto che i quattro componessero la banda di ladri sarebbe stato confermato dal ritrovamento addosso e dal successivo sequestro di oggetti utilizzati per lo scasso. Arnesi usati già dai malviventi per forzare e divellere una vetrina dell’esercizio che così si era presentata al sopralluogo degli agenti.

I quattro, per altro multati per avere violato i divieti legati all’emergenza Covid, sono stati denunciati e sono al vaglio dei poliziotti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica gli elementi repertati sul luogo del reato.

