Palermo, morto padre Domenico Arnone: era il cappellano dei vigili del fuoco

Lutto nel mondo della chiesa. È morto all'età di 48 anni Padre Domenico Arnone, il parroco della chiesa di San Nicola di Bari a San Nicola l’Arena e da dieci anni cappellano dei vigili del fuoco.

Il prete è stato trovato morto nella sua abitazione dopo la mezzanotte. Don Domenico Arnone era stato ordinato presbitero dal cardinale Salvatore De Giorgi, il 28 giugno 2005 e successivamente nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta della Cattedrale di Palermo e dal 20 ottobre 2009, parroco di San Nicola di Bari.

Tanti i commenti sui social. “Padre Mimmo, cappellano dei Vigili del Fuoco di Palermo, ci lasci così???? – scrive Pino Apprendi – Giovane , vicino a noi come un fratello, uno di noi, sembra uno scherzo. Padre Domenico Arnone , 48 anni , parroco della chiesa di San Nicola L’Arena”.

“Ciao don Mimmo – scrive Gian Piero Corso -. La notizia ci giunge sconvolgente. Mi chiedevi sempre “per favore, tu e Rosi, pregate per me”. Adesso fallo tu, per noi, dal Paradiso”.

“Oggi la nostra comunità diocesana, la comunità di san Nicola e di Trabia perde un giovane sacerdote, don Domenico Arnone – scrive Don Marco Lupo – Carissimo don Mimmo, grazie per la tua amicizia, per il tuo sorriso e le battute scherzose sempre pronte, per il tuo impegno a servizio di Dio, della chiesa, delle parrocchie che hai servito, della tua famiglia, e di tutte le persone che hai incontrato . Grazie per la tua collaborazione qui a Trabia , per la tua accoglienza … Possa l’infinita Misericordia di Dio Padre, accoglierti fra le sue braccia e darti il riposo e la pace eterna . Tu dal cielo prega per tutti noi . Riposa in pace”,

“Caro padre Mimmo, ogni volta che mi vedevi era una festa – scrive padre Dario Chimenti – Quando ero seminarista mi hai sempre incoraggiato e facevi il “tifo” per me. Eri un esempio di bontà. Il Signore ti accolga nel suo Regno”.

