Incidente a Palermo, auto si ribalta in via Gustavo Roccella: feriti lievi

Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi l'incidente che si è verificato ieri sera in via Gustavo Roccella a Palermo. Un’auto si è ribaltata finendo per occupare l’intera carreggiata. Sul posto sono giunti i vigili urbani e i sanitari del 118. I feriti, in maniera lieve, sono stati medicati sul posto.

Nonostante i divieti per fronteggiare l’emergenza coronavirus, molti residenti che si sono riversati per strada. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.

© Riproduzione riservata