Tagliano alberi e incendiano un'area boschiva a Mezzojuso, tre denunciati

I carabinieri della stazione di Mezzojuso, intervenuti insieme ai vigili del fuoco per un vasto incendio boschivo in contrada Lacca, hanno sequestrato un'area di circa 8mila metri quadrati e denunciato tre persone, due uomini e la proprietaria del terreno, per incendio e disboscamento.

La proprietaria del terreno aveva avuto l’autorizzazione a tagliare solo 150 alberi rilasciata dall’ispettorato dipartimentale delle foreste di Palermo. I militari hanno invece individuato due uomini del posto impegnati a un taglio radicale degli alberi e di tutte le piante di roverella con rilascio di pochi e sporadici arbusti in difformità a quanto previsto nell'autorizzazione. Nei controlli sono stati coinvolti anche i carabinieri del centro anticrimine natura di Palermo Nipaaf.

La proprietaria del terreno e i due uomini, esecutori materiali del disboscamento, ritenuti altresì responsabili, per colpa, dell’incendio dell’area boschiva, sono stati denunciati a piede libero alla procura della Repubblica di Termini Imerese. Mentre l’area, il legname indebitamente abbattuto e gli strumenti utilizzati per il taglio sono stati sequestrati.

