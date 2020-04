Mafia di Monreale e San Giuseppe Jato, 26 condanne: il coronavirus non ferma il processo

Due imputati assolti e pene ridotte per altri 15 presunti appartenenti alle cosche della zona collinare che sorge attorno al capoluogo, tra Monreale e San Giuseppe Jato. Undici le condanne confermate. La quarta sezione della Corte d’appello di Palermo si è pronunciata nonostante il momento legato all'emergenza coronavirus, per evitare il rischio scarcerazioni. Complessivamente in appello reggono l'impianto accusatorio e le pene inflitte dal collegio presieduto da Giacomo Montalbano, rispetto alla sentenza del Gup Fernando Sestito del 24 aprile 2018.

Gli assolti sono Giovan Battista Licari (8 anni in primo grado) e Ettore Raccuglia (un anno e 8 mesi in primo grado). Prosciolto per morte Salvatore Lupo, che in primo grado aveva avuto 12 anni.

Per il resto le pene sono state inflitte a Antonino Alamia, confermati 12 anni, e Gregorio Agrigento, 14; riduzioni per Francesco Balsano 11 anni e 2 mesi (12 anni e 6 mesi davanti al Gup), Salvatore Billetta 8 anni (8 anni e 4 mesi); Ignazio Bruno 17 (erano stati 14, applicata la continuazione con una precedente sentenza); Alberto Bruscia, 8 anni e 4 mesi (erano stati 9); Onofrio Buzzetta, 10 anni e 4 mesi (12 anni e 4 mesi); Pietro Canestro un anno e 10 mesi (confermato); Giovan Battista Ciulla 9 anni e 8 mesi (11 anni e 8 mesi); Giuseppe D’Anna 12 anni (conferma); Sergio Denaro Di Liberto 8 anni e 8 mesi (9 anni e 4 mesi); Giovanni Di Lorenzo, confermati 11; Andrea Di Matteo 8 anni (8 anni e 8 mesi); Antonino Giorlando 2 anni e 2 mesi (3 anni); Giuseppe Giorlando 9 anni e 8 mesi (10 anni e 4 mesi); Giovanni Battista Inchiappa, confermati 8 anni e Umberto La Barbera un anno e 10 mesi; Tommaso Licari un anno e 8 mesi; Domenico Lo Biondo un anno e 8 mesi (2 anni e 4 mesi); Sebastiano Andrea Marchese 2 anni, confermati, così come a Giovanni Pupella 8 anni e 8 mesi; Nicola Rinicella 6 anni e 4 mesi (ne aveva avuti 8 e 4 mesi), Giuseppe Riolo 8 anni e 8 mesi (9 anni e 4 mesi); Girolamo Spina 9 anni (9 anni e 8 mesi); Giuseppe Tartarone Buscemi 9 anni e 8 mesi (erano stati 10 e 4 mesi); Salvatore Terrasi 8 anni, confermati.

