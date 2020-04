Detergente venduto come disinfettante, 195 confezioni sequestrate a Capaci

Centonovantacinque confezioni di normale prodotto detergente per le mani venduto come disinfettante sono state sequestrate dai finanzieri della Tenenza di Carini all'interno di un negozio di detersivi a Capaci.

Si tratta di 9.750 ml messo in vendita illecitamente come prodotto per il quale devono essere preventivamente verificate le reali qualità biocide.

I militari hanno sequestrato la merce in vendita e segnalato il titolare dell’impresa alla locale Autorità giudiziaria per frode in commercio.

