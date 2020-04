Palermo, lo storico albero dello Spasimo verrà abbattuto: rischia di crollare

Nei prossimi giorni sarà abbattuto l'albero di ailanto che si trova all’interno del complesso dello Spasimo a Palermo e che rischia di crollare.

«L'abbattimento di un albero è sempre un fatto triste - hanno commentato il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Adham Darawsha -. Lo è ancor di più quando quell'albero è parte di un contesto affascinante e simbolico, come quello dello Spasimo. Purtroppo, proprio perché il complesso dello Spasimo possa tornare pienamente fruibile in sicurezza da tutti, questo intervento si è reso ormai non più rinviabile. Con gli uffici e con la Sovrintendenza valuteremo come mantenerne una simbolica presenza all’interno della navata della chiesa, mentre si lavora a progetti di tutela e valorizzazione dell’intera struttura».

