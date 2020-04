Palermo, ripresi i lavori per l'anello ferroviario: i divieti e le limitazioni al traffico

Sono ripresi ieri i lavori per l'anello ferroviario dopo che l'emergenza Coronavirus ha bloccato i cantieri di tutta Italia, compresi quelli che riguardano le grandi opere della città. Le maestranze della D'Agostino, la ditta che si è aggiudicata l'appalto, sono ripartite e si conta comunque di rispettare il cronoprogramma.

Per questi lavori, come riporta Giuseppe Leone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, sul tratto di linea compreso tra le stazioni Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama la fine è prevista per il 28 agosto.

Le variazioni al traffico riguardano soprattutto via Emerico Amari e via Wagner; in via Amari riaprirà l'incrocio con via Roma con obbligo di svolta a destra verso piazza Don Sturzo. Mentre in via Wagner, nel tratto tra via Ammiraglio Gravina e via Mariano Stabile, verrà ripristinato il senso unico di marcia in direzione di via Mariano Stabile. In via Michele Amari, tra via Principe di Belmonte e via Emerico Amari, scatta il divieto di sosta H24 sul lato destro della carreggiata nella direzione di marcia, compresi i posti riservati, mentre in via Emerico Amari, tra via Michele Amari e via Roma, verrà istituito il senso unico di marcia in direzione via Roma.

© Riproduzione riservata

