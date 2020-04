Terzo caso di coronavirus a Capaci, il sindaco: positiva una donna, l'emergenza non è finita

C'è un terzo caso di coronavirus a Capaci: si tratta di una donna che si trovava già in autoisolamento. A dare la notizia è stato il primo cittadino Pietro Puccio con un post su Facebook nella sua pagina ufficiale: “Stasera dobbiamo comunicare che nel nostro paese è stato accertato un terzo caso di coronavirus. Anche in questo caso, come nei primi due precedentemente verificatisi, si tratta di una donna adulta”.

Fortunatamente la donna in questione, risultata positiva al Covid19, si trovava da qualche settimana in autoisolamento e si è sottoposta ad un tampone che ha confermato il contagio. Il sindaco ha spiegato ancora nel post: “Sia lei che i propri familiari, sono stati posti in quarantena obbligatoria. Al fine di stroncare sul nascere qualsiasi notizia sommaria o parziale, precisiamo che sia la donna, che i propri familiari, si sono attenuti scrupolosamente ai protocolli sanitari previsti in casi analoghi, sono stati in regime di isolamento sociale e la signora non ha alcun sintomo particolare, sta complessivamente bene, molto probabilmente si tratta di un caso asintomatico”.

Il sindaco infine ha concluso dando coraggio agli abitanti di Capaci e ha invitato tutti a non abbassare la guardia: “Ciò dimostra come l’emergenza non sia ancora cessata e che gli appelli alla prudenza ed al rispetto delle regole di distanziamento sociale non sono mai troppe. Un abbassamento della guardia in questo momento, ci farebbe precipitare indietro di settimane e le restrizioni potrebbero essere ancora più severe. Continuiamo a comportarci con saggezza, con prudenza e nel pieno rispetto delle regole e delle restrizioni vigenti".

