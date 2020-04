Lutto nella Cisl, morto a Palermo il segretario nazionale Luigi Caracausi

È morto oggi all'eta di 64 anni a Palermo, dopo una lunga malattia, il segretario nazionale della Cisl Fp Luigi Caracausi.

"È un giorno di grande dolore per tutti noi, perché con la morte di Gigi perdiamo un amico, oltre che un grande sindacalista. Non dimenticheremo mai la passione e l'abnegazione con cui ha portato avanti le battaglie per i diritti dei lavoratori, dalle più semplici alle più utopistiche. Il suo è stato un grande esempio, di vita e di sindacato, che resterà per noi, nella nostra attività quotidiana, come un faro", ha detto il segretario generale della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera, esprimendo, a nome di tutta la federazione regionale, il più profondo cordoglio. Al dolore della famiglia e della Cisl si unisce Fulvio Pantano ed il Sadirs.

Luigi Caracausi, sindacalista Cisl sin dal 1989, è stato eletto segretario generale della Cisl Fps Palermo nel 2008, e confermato nel successivo Congresso del 2009. Successivamente, il 22 novembre del 2012, viene eletto segretario generale della Cisl Fp Sicilia. Riconfermato all'unanimità nei Congressi del 2013 e del 2017, è rimasto alla guida della federazione siciliana fino a quando il Consiglio Generale della Cisl Fp Nazionale, al V° Congresso straordinario, lo ha eletto nella Segreteria nazionale della Cisl Funzione Pubblica, affidandogli deleghe delicate come le Funzioni locali, il diritto di sciopero, la previdenza e i sistemi di welfare integrativo.

