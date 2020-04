Incidente a Palermo, 36enne perde il controllo dello scooter: è grave

Incidente questo pomeriggio a Palermo. Un 36enne che si trovava in via Ammiraglio Rizzo a bordo di uno scooter Aprilia Scarabeo ha perso il controllo ed è finito a terra. Il giovane è stato soccorso da alcuni passanti e poi è giunta l'ambulanza del 118 che lo ha trasportato immediatamente all'ospedale Villa Sofia per essere sottoposto ad un intervento chirurgico urgente.

L'uomo avrebbe avuto la forza di alzarsi da terra ma poi avrebbe perso i sensi. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.

Sono al vaglio le immagini di videosorveglianza di un negozio che hanno inquadrato un'auto rallentare per poi allontanarsi rapidamente. Potrebbe essere coinvolta nel sinistro.

