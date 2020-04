Villa Maria Eleonora, un vertice per decidere se trasferire i 13 pazienti positivi al Coronavirus

I 13 pazienti della clinica Villa Maria Eleonora risultati positivi al coronavirus potrebbero essere trasferiti oggi in ambulanza nei reparti Covid dedicati degli ospedali Civico, Policlinico e Villa Sofia-Cervello. È in corso una riunione operativa per la decisione. Gli altri 41 pazienti, i cui tamponi sono negativi, rimarrebbero invece nella struttura in quarantena.

Dopo 72 ore consecutive, i 28 dipendenti, medici, infermieri e amministrativi, sono sostituiti, invece, da altro personale risultato negativo al test e una parte di coloro che hanno ricevuto il cambio hanno chiesto di poter andare in quarantena al Covid hotel San Paolo Palace, per non mettere a rischio i propri familiari.

Intanto, è scattata l'indagine interna dell'azienda sanitaria provinciale per capire come si è sviluppato il focolaio e l'Asp ha avviato una indagine per capire se la clinica ha adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ovvero il blocco delle visite esterne e lo stop alle attività chirurgiche, mediche e ambulatoriali non urgenti.

L'amministratore delegato Aldo Panci anche ieri aveva assicurato che erano state rispettate tutte le misure: “Fin dall’inizio dell’emergenza era stato istituito all’ingresso un triage anamnestico intraospedaliero per operatori sanitari e utenti, con la piena applicazione di tutte le linee guida internazionali, nazionale e regionali previste. In base alle direttive regionali e nazionali emanate, la struttura mantiene in essere solo le attività di emergenza e urgenza, con professionisti dedicati”.

