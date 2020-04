Palermo, morto il noto chirurgo plastico Fabrizio Castagnetta

È morto il noto chirurgo plastico palermitano Fabrizio Castagnetta. Si era specializzato a San Paolo in Brasile ed era membro della Società brasiliana di chirurgia. Tra i colleghi, come scrive Salvatore Fazio sul Giornale di Sicilia in edicola, c’è chi ne ricorda le «qualità acquisite sul campo» e chi sottolinea come vada via «un grande artigiano che sapeva operare con maestria».

Gaetano Maurizio Grippi ha condiviso con Castagnetta lo stesso studio per 20 anni: «Ultimamente era molto provato per il suo stato di salute - racconta Grippi - ed era triste vedere così un uomo di grande professionalità e umanità capace di stabilire rapporti personali molto profondi».

A lui si rivolgevano pazienti da più parti d’Italia per interventi di ogni tipo: dalla laserterapia al ringiovanimento cutaneo alla liposuzione o alla chirurgia estetica di diverse parti del corpo.

© Riproduzione riservata