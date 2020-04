A Ficarazzi prodotto gel igienizzante senza etichetta: sequestrati 19 mila flaconi

Diciannovemila flaconi di gel igienizzante (da circa 100 ml) venduti senza alcuna etichetta sono stati sequestrati a Ficarazzi, all'interno di un'impresa di commercio all'ingrosso. Le indagini sono partite dal ritrovamento, da parte della guardia di finanza di Termini Imerese, di 15 flaconi di prodotto igienizzante per mani con etichette con diciture ingannevoli, in un minimarket di Trabia.

Si è poi ricostruita la filiera commerciale attraverso le fatture d’acquisto, e si è arrivati all’individuazione di un’impresa di commercio all’ingrosso di prodotti per la persona e per la casa, con sede a Ficarazzi, nella quale venivano stoccati, per la successiva distribuzione al dettaglio, numerosi prodotti di saponi igienizzanti.

I prodotti trovati all'interno dell'impresa erano tutti potenzialmente pericolosi in quanto non presentavano alcuna indicazione del produttore, dell’origine, data di scadenza e precauzioni d’uso, contro le normative comunitarie e la disciplina nazionale sulla sicurezza dei prodotti cosmetici.

Il titolare dell’esercizio commerciale di Trabia è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per "vendita di prodotti industriali con segni mendaci" mentre il titolare dell’azienda distributrice è stato denunciato per violazione della specifica fattispecie prevista dal regolamento comunitario n.1223 del 2009, punita con la sanzione amministrativa che può arrivare fino a 30 mila euro.

