Tenta di rapinare due volte lo stesso negozio: 32enne arrestato a Palermo

Aveva tentato una rapina all'interno di un negozio per detersivi in via Brunelleschi, al Cep, a Palermo ma è stato messo in fuga dal proprietario che ha allertato i carabinieri.

I militari della stazione Palermo Borgo Nuovo si sono messi alla ricerca dell'uomo e hanno arrestato il 32enne T.C., palermitano già noto alle forze dell’ordine.

Dai successivi riscontri è stato accertato che l'uomo, il giorno precedente, aveva rapinato lo stesso negozio armato di coltello, rubando il registratore di cassa contenente 350 euro.

L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

